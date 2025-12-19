Zulhas: Bahan Baku MBG Langsung Dari Masyarakat, Ibu-ibu Bisa Menanam Sayur & Pelihara Ayam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dipasok langsung dari masyarakat.

Menurut Zulhas, skema ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

“MBG itu nanti bahan bakunya sudah kami atur tata kelolanya agar sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yakni memberikan dampak ekonomi kerakyatan,” kata Zulhas seusai meninjau Satuan Pelaksana Penyedia Gizi (SPPG) Jatibarang 2, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/12).

Baca Juga: BGN Larang Keras SPPG Pecat Sukarelawan Dapur MBG Meski Kuota Penerima Dipangkas

Pemenuhan kebutuhan bahan pangan MBG seperti sayuran, telur, buah-buahan, ayam, dan ikan akan melibatkan masyarakat secara aktif.

Warga didorong untuk menanam, beternak, hingga mengelola tambak sebagai bagian dari rantai pasok program tersebut. Nantinya bisa kolektif melalui koperasi atau badan usaha milik desa (BUMDes).

“Karena itu, pemasoknya harus berasal dari koperasi desa, koperasi kelurahan, koperasi lainnya, BUMDes atau usaha-usaha rakyat di sekitar,” kata Zulhas.

Dia menjelaskan pelibatan usaha lokal diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Ibu-ibu bisa menanam sayur, menanam buah, memelihara tambak, beternak ayam, dan seterusnya, sehingga ekonomi rakyat bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.