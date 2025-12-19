JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Zulhas: Bahan Baku MBG Langsung Dari Masyarakat, Ibu-ibu Bisa Menanam Sayur & Pelihara Ayam

Zulhas: Bahan Baku MBG Langsung Dari Masyarakat, Ibu-ibu Bisa Menanam Sayur & Pelihara Ayam

Jumat, 19 Desember 2025 – 11:32 WIB
Zulhas: Bahan Baku MBG Langsung Dari Masyarakat, Ibu-ibu Bisa Menanam Sayur & Pelihara Ayam - JPNN.com Jateng
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) seusai meninjau Satuan Pelaksana Penyedia Gizi (SPPG) Jatibarang 2, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/12). FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dipasok langsung dari masyarakat.

Menurut Zulhas, skema ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

“MBG itu nanti bahan bakunya sudah kami atur tata kelolanya agar sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yakni memberikan dampak ekonomi kerakyatan,” kata Zulhas seusai meninjau Satuan Pelaksana Penyedia Gizi (SPPG) Jatibarang 2, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/12).

Baca Juga:

Pemenuhan kebutuhan bahan pangan MBG seperti sayuran, telur, buah-buahan, ayam, dan ikan akan melibatkan masyarakat secara aktif.

Warga didorong untuk menanam, beternak, hingga mengelola tambak sebagai bagian dari rantai pasok program tersebut. Nantinya bisa kolektif melalui koperasi atau badan usaha milik desa (BUMDes).

“Karena itu, pemasoknya harus berasal dari koperasi desa, koperasi kelurahan, koperasi lainnya, BUMDes atau usaha-usaha rakyat di sekitar,” kata Zulhas.

Baca Juga:

Dia menjelaskan pelibatan usaha lokal diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Ibu-ibu bisa menanam sayur, menanam buah, memelihara tambak, beternak ayam, dan seterusnya, sehingga ekonomi rakyat bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.

Bahan baku MBG rencananya langsung dari masyarakat, Zulhas menyebut ibu-ibu bisa menanam sayur dan memelihara ayam.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng semarang Prabowo Subianto masyarakat Zulkifli Hasan zulhas makan bergizi gratis mbg sppg bahan baku mbg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU