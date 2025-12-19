Lenovo Legion 9i Meluncur di Indonesia, Laptop Gaming Premium dengan Teknologi 3D

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lenovo kembali menegaskan posisinya di segmen laptop gaming premium dengan resmi menghadirkan Lenovo Legion 9i (18”, Gen 10) ke pasar Indonesia.

Perangkat ini merupakan seri tertinggi dalam lini Lenovo Legion dan dirancang sebagai laptop gaming flagship dengan performa setara desktop.

Mengusung prosesor Intel® Core™ Ultra 9 Series 2, dukungan GPU hingga NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series, serta opsi layar 3D OLED tanpa kacamata, Lenovo Legion 9i (18”,10) ditawarkan dengan harga Rp99.999.000.

Peluncuran Legion 9i (18”,10) sekaligus menegaskan komitmen Lenovo melalui semangat Reach Your Impossible, yang tidak hanya menyasar gamer kompetitif, tetapi juga game developer, seniman visual, hingga profesional 3D yang membutuhkan performa ekstrem dalam satu perangkat.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra menyampaikan bahwa Legion 9i (18”,10) dirancang untuk menetapkan standar baru di kelas laptop gaming premium, sekaligus melengkapi ekosistem Lenovo Legion Gen 10 yang sebelumnya telah diperkenalkan.

“Sejalan dengan visi Smarter Technology for All, Legion 9i hadir untuk memperkuat kapabilitas gamer dan kreator dengan performa yang lebih cepat, presisi lebih tinggi, dan fleksibilitas yang mendukung workflow modern. Fokusnya bukan semata pada kekuatan hardware, tetapi bagaimana perangkat ini mampu mempercepat proses, meningkatkan presisi, dan membuka ruang kreativitas baru,” ujar Melton, Rabu (18/12).

Lenovo Legion 9i (18”,10) mengandalkan layar PureSight OLED 18 inci yang dioptimalkan untuk konten 3D. Layar ini memiliki resolusi hingga 4K untuk mode 2D, serta opsi 2K 3D yang sangat relevan bagi pengguna yang rutin bekerja dengan pemodelan dan visualisasi tiga dimensi.

Teknologi 3D yang diusung Legion 9i memanfaatkan kombinasi eye-tracking dan lenticular lens array, sehingga mampu menghadirkan pengalaman glasses-free 3D OLED, tanpa memerlukan kacamata khusus. Layar ini juga didukung perangkat lunak Lenovo 3D Studio, yang memungkinkan konten video, gambar, hingga streaming tampil dalam format side-by-side maupun top-bottom.