LKP Dimy Motor Demak Tutup Program PKW Platinum, 30 Peserta Siap Buka Bengkel Mandiri

jateng.jpnn.com, DEMAK - Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dimy Motor Demak resmi menutup program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Level Platinum yang telah berlangsung sejak 1 Oktober 2025.

Program bergengsi ini menjadi kebanggaan tersendiri karena LKP Dimy Motor terpilih sebagai salah satu dari 10 lembaga kursus se-Indonesia yang dipercaya Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen RI untuk melaksanakan PKW level tertinggi tersebut.

Pimpinan LKP Dimy Motor, Muhammad Dimyati, mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan. Dari lebih dari satu juta lembaga kursus di Indonesia, hanya segelintir yang lolos seleksi ketat program PKW Platinum.

“Saya tekankan sejak awal, jangan sampai ada cacat dalam pelaksanaan program ini. Ini amanah besar dari pemerintah dan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Demak dan sekitarnya,” tegas Dimyati saat penutupan program, Jumat (19/12/2025).

Sebanyak 30 peserta, mayoritas berasal dari Kabupaten Demak, telah mengikuti pelatihan intensif dan kini siap membuka bengkel masing-masing. Bahkan, para peserta telah menentukan nama usaha mereka, sementara perizinan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) telah difasilitasi oleh lembaga. Hanya dua peserta yang belum memiliki NIB karena masih berusia di bawah 16 tahun.

Menariknya, program ini tidak berhenti pada pelatihan semata. Dimyati menegaskan pihaknya berkomitmen pada keberlanjutan.

Baca Juga: 9 Karya Lomba Video Kreatif Warga Demak Bertarung di Meja Dewan Juri IJTI Muria Raya

“Kami tidak ingin ini selesai sampai di sini. Setelah lulus, kami siap mendampingi peserta bahkan seumur hidup. Mereka adalah pegiat otomotif masa depan,” ujarnya.

Sebagai bentuk stimulan usaha, setiap peserta menerima satu paket peralatan bengkel, di antaranya kompresor, toolbox set, scanner injeksi, impact tool, peralatan bengkel, spare part, hingga papan nama usaha.