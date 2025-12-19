Santri 12 Tahun di Wonogiri Tewas Tak Wajar, Diduga Korban Perundungan

jateng.jpnn.com, WONOGIRI - Seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar. Diduga korban perundungan (bullying).

Korban berinisial MMA (12) ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar pada Senin (15/12).

Kematian yang menimbulkan kecurigaan tersebut kemudian dilaporkan pihak keluarga ke Polres Wonogiri pada Rabu (17/12).

Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan telah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban guna mendalami penyebab kematiannya.

“Hari ini kami melakukan ekshumasi untuk melengkapi proses penyidikan dan mengetahui penyebab meninggalnya korban secara medis,” ujar AKBP Wahyu, Jumat (19/12).

Menurut AKBP Wahyu, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk para santri yang merupakan rekan korban di pondok pesantren.

“Sudah lebih dari lima saksi yang kami periksa,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Wonogiri Iptu Agung Sadewo mengungkapkan kasus ini mencuat setelah keluarga korban mendapati kondisi jenazah penuh lebam.