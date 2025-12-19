JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Konflik Keluarga Keraton Surakarta Tak Mengganggu Program Revitalisasi

Konflik Keluarga Keraton Surakarta Tak Mengganggu Program Revitalisasi

Jumat, 19 Desember 2025 – 21:26 WIB
Konflik Keluarga Keraton Surakarta Tak Mengganggu Program Revitalisasi - JPNN.com Jateng
Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti saat meninjau bangunan bersejarah Gedung SI, Jumat (19/12). Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Kebudayaan memastikan program revitalisasi Keraton Surakarta Hadiningrat tetap berjalan meski di tengah konflik internal keluarga Keraton Surakarta.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan kepentingan utama revitalisasi adalah menjaga kelestarian cagar budaya nasional sekaligus mengembangkan Keraton Solo sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah yang berkelanjutan.

Fadli Zon menyebut sejumlah proyek revitalisasi utama di Keraton Surakarta telah rampung. Salah satunya adalah revitalisasi Bangsal Sangga Buwana.

Baca Juga:

“Revitalisasi saya di Keraton Solo kemarin yang kami selesaikan yang agak mayor itu Sangga Buwana sudah selesai,” ujar Fadli Zon seusai meninjau Gedung Sarekat Islam Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/12).

Selain itu, tahap pertama revitalisasi Museum Keraton Solo juga telah diselesaikan. Pihaknya berencana melanjutkan tahapan berikutnya dengan meninjau bagian lain dari kawasan keraton yang masih membutuhkan perbaikan.

“Museum Keraton Solo itu tahap pertama sudah selesai. Nanti akan kami lanjutkan besok ini dan nanti kami lihat yang lain-lainnya. Memang cukup banyak juga yang perlu direvitalisasi,” katanya.

Baca Juga:

Di tengah konflik internal Kerajaan Surakarta Hadiningrat, Fadli Zon menyebut hingga saat ini pelaksanaan program revitalisasi berjalan dengan baik dan relatif kondusif.

“Ya sejauh ini berjalan cukup baik, cukup kondusif sampai selesai kemarin,” ujarnya.

Kementerian Kebudayaan memastikan program revitalisasi Keraton Surakarta Hadiningrat tetap berjalan meski di tengah konflik internal keluarga Keraton Surakarta.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kementerian kebudayaan keraton surakarta revitalisasi konflik keraton solo Keraton Solo fadli zon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU