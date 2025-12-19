Libur Nataru, The Park Semarang Suguhkan Sirkus Rusia Gratis Bertaraf Internasional

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Libur Natal dan Tahun Baru di Kota Semarang bakal terasa lebih meriah. The Park Semarang menghadirkan pertunjukan sirkus asal Rusia bertajuk Winter on Skates: Magical Christmas Show from Russia, yang bisa dinikmati gratis oleh seluruh pengunjung selama periode liburan akhir tahun.

Pertunjukan ini digelar mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di area atrium The Park Semarang.

Mengusung konsep sirkus modern di atas arena skating, atraksi ini menawarkan pengalaman hiburan yang tak biasa, memadukan seni akrobatik, musik, dan visual yang memanjakan mata.

Jadwal pertunjukan disesuaikan dengan momen liburan. Pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat, sirkus digelar pukul 19.00 WIB.

Sementara pada Sabtu dan Minggu, pengunjung bisa menyaksikan dua sesi pertunjukan, masing-masing pukul 14.00 WIB dan 19.00 WIB

The Park Semarang menghadirkan pertunjukan sirkus asal Rusia bertajuk Winter on Skates: Magical Christmas Show from Russia. Foto: Danang Diska Atmaja/JPNN.

Khusus Hari Natal dan Tahun Baru, pertunjukan juga berlangsung dua kali dalam sehari.