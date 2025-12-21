Banjir Bandang di Guci Tegal, Sejumlah Fasilitas Wisata Rusak

jateng.jpnn.com, TEGAL - Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu bencana di wilayah selatan Jawa Tengah. Aliran Sungai Gung meluap dan menyebabkan banjir bandang menerjang kawasan Objek Wisata Guci, Kabupaten Tegal, Sabtu (20/12) petang.

Kapolsek Bojong Kompol Khaerun menjelaskan, banjir bandang tersebut terjadi akibat kiriman air dari Sungai Sawangan yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Curah hujan yang tinggi di daerah hulu membuat debit air sungai meningkat tajam hingga meluap ke kawasan wisata.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, situasi masih aman. Banjir terjadi karena kiriman air dari wilayah atas,” ujar Khaerun dilansir dari Antara, Minggu (21/12).

Meski tak menelan korban, banjir bandang tersebut menyebabkan sejumlah fasilitas wisata mengalami kerusakan. Salah satunya, pipa pancuran di Pancuran 13 Objek Wisata Guci dilaporkan terbawa arus sungai yang deras.

Khaerun mengimbau masyarakat dan wisatawan agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Ia meminta pengunjung tidak memaksakan diri beraktivitas di sekitar aliran sungai demi menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Hal senada disampaikan Petugas Pancuran 13 Objek Wisata Guci, Jam Zami. Dia menyebut banjir bandang mulai terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, bersamaan dengan hujan lebat yang mengguyur kawasan Guci.

“Luapan air sungai datang cukup deras sekitar pukul 15.00 WIB. Arusnya kuat, membawa lumpur, batu, dan kayu masuk ke area wisata,” kata Jam Zami.

Akibat terjangan banjir, sebuah jembatan kecil di kawasan Pancuran 13 dilaporkan hanyut terbawa arus. Selain itu, kolam pemandian Pancuran 13 sempat tertutup material banjir sehingga tidak bisa digunakan oleh pengunjung.