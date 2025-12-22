Libur Nataru, Arus Kendaraan di Tol Trans Jawa Meningkat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Arus kendaraan di Tol Trans Jawa mengalami peningkatan pada akhir pekan bertepatan dengan masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Meski volume lalu lintas meningkat, kepolisian memastikan kondisi arus kendaraan masih terkendali dan belum terjadi kepadatan di gerbang tol.

Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pratama Adhyasastra mengatakan Satgas Operasi Lilin Candi 2025 terus bersiaga untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama periode libur Nataru.

Pemantauan dilakukan berdasarkan hasil traffic counting pada Sabtu-Minggu, 20-21 Desember 2025.

“Secara umum arus kendaraan masih terkendali dan belum memasuki kategori padat. Berdasarkan hasil monitoring hari ini, Minggu, 21 Desember 2025, arus lalu lintas di sejumlah gerbang tol memang mengalami peningkatan, khususnya pada jam-jam tertentu. Namun secara keseluruhan masih dalam kategori normal hingga ramai dan belum terjadi kepadatan signifikan,” ujar Kombes Pratama, Minggu (21/12).

Selama periode 1x24 jam, mulai pukul 06.00 hingga 06.00 WIB pada Sabtu-Minggu (20-21 Desember 2025), di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung tercatat 17.716 kendaraan masuk ke arah barat dan 25.976 kendaraan keluar dari arah Jakarta.

Sementara itu, di GT Banyumanik tercatat 37.455 kendaraan masuk ke arah Solo-Yogyakarta dan 23.732 kendaraan keluar menuju Tol Dalam Kota Semarang.

“Berdasarkan volume akumulatif harian, arus kendaraan di kedua gerbang tersebut masih berada dalam kategori normal,” katanya.