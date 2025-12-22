Naik Pesawat Semarang-Bandung Cuma Butuh 1 Jam

JPNN.com

Senin, 22 Desember 2025 – 06:33 WIB
Prosesi water salute saat pesawat Wings Air IW1894 dari Bandung tiba di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. FOTO: Humas Bandara Ahmad Yani.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi membuka rute penerbangan domestik baru Semarang-Bandung pada Minggu (21/12).

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang Sulistyo Yulianto menjelaskan rute tersebut dioperasikan oleh Wings Air menggunakan pesawat ATR 72-600 dengan kapasitas 72 kursi penumpang.

“Rute yang menghubungkan dua ibu kota provinsi dengan populasi terbesar di Pulau Jawa ini memiliki frekuensi penerbangan empat kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu,” ujar Sulistyo.

Untuk rute Semarang-Bandung, penerbangan IW1895 diberangkatkan dari Semarang pukul 10.15 WIB dan tiba di Bandung pukul 11.25 WIB.

Sementara itu, penerbangan sebaliknya dengan nomor IW1894 berangkat dari Bandung pukul 11.45 WIB dan mendarat di Semarang pukul 12.55 WIB.

Sulistyo menyebut rute Wings Air Semarang-Bandung akan terkoneksi dengan sejumlah tujuan lanjutan, antara lain Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalan Bun, Makassar, Lombok, serta kota-kota lainnya.

Pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya PT Angkasa Pura Indonesia dalam memperluas konektivitas udara dari dan menuju Jawa Tengah, khususnya Semarang.

“Dengan hadirnya rute baru ini, Bandara Jenderal Ahmad Yani kini melayani total 19 rute penerbangan domestik,” kata Sulistyo.

