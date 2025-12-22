15 Penumpang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 15 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di simpang susun exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/12) dini hari.

Bus bernomor polisi B 7201 IV yang mengangkut 34 penumpang itu mengalami kecelakaan tunggal sekitar pukul 00.30 WIB. Kendaraan tersebut berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta.

Berdasarkan informasi sementara, bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga pengemudi kehilangan kendali. Bus kemudian menabrak pembatas jalan dan terguling di lokasi kejadian.

Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono, mengatakan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban. Tim terdiri atas unsur Polri, Jasa Marga, PMI, dan instansi terkait lainnya.

Pihaknya yang sedang Siaga SAR Khusus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Posko Gabungan Kalikangkung segera menuju lokasi kejadian.

“Kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban. Sebanyak 15 penumpang meninggal dunia dan 19 lainnya mengalami luka-luka,” kata Budiono.

Dia menyebut proses evakuasi berlangsung hingga pukul 04.00 WIB. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan, tetapi kuat dugaan bus hilang kendali saat melaju kencang dari arah Jakarta menuju Yogyakarta.

Evakuasi berjalan cukup sulit karena sejumlah korban terjepit di dalam badan bus yang terguling.