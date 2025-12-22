Kronologi Kecelakaan Bus yang Menewaskan 15 Orang di Exit Tol Krapyak Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans terjadi di simpang susun exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/12) dini hari. Sebanyak 15 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini.

Kendaraan tersebut berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta. Bus bernomor polisi B 7201 IV yang mengangkut 34 penumpang itu mengalami kecelakaan tunggal sekitar pukul 00.30 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga pengemudi kehilangan kendali. Bus kemudian menabrak pembatas jalan dan terguling di lokasi kejadian.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono menyebut tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban. Tim terdiri atas unsur Polri, Jasa Marga, PMI, dan instansi terkait lainnya.

Pihaknya yang sedang Siaga SAR Khusus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Posko Gabungan Kalikangkung segera menuju lokasi kejadian.

“Sebanyak 15 penumpang meninggal dunia dan 19 lainnya mengalami luka-luka. Kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban,” kata Budiono.

Proses evakuasi berlangsung hingga pukul 04.00. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan, tetapi kuat dugaan bus hilang kendali saat melaju kencang dari arah Jakarta menuju Yogyakarta.

Evakuasi berjalan cukup sulit karena sejumlah korban terjepit di dalam badan bus yang terguling.