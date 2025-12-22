JPNN.com

Akhir Tahun Penuh Makna, DLU Kota Semarang Menggelar Khitan Bersama Gratis

Senin, 22 Desember 2025 – 09:30 WIB

Senin, 22 Desember 2025 – 09:50 WIB
Akhir Tahun Penuh Makna, DLU Kota Semarang Menggelar Khitan Bersama Gratis - JPNN.com Jateng
PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Semarang menggelar kegiatan khitan bersama sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR), Senin (22/12). Foto: Danang Diska Atmaja/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bertepatan dengan libur sekolah akhir tahun, PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Semarang menggelar kegiatan khitan bersama gratis sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR), Senin (22/12).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Cabang DLU Semarang, Jalan Raden Patah No. 203 B, ini diikuti oleh sebanyak 50 anak.

Manajer DLU Cabang Semarang Herman Fajar mengatakan khitanan massal tersebut dilaksanakan dalam dua gelombang, pagi dan siang, menyesuaikan keterbatasan waktu pelaksanaan. Meski kuota dibatasi, antusiasme masyarakat terbilang tinggi.

“Pesertanya sekitar 50 anak. Karena waktu terbatas, kuota kami batasi dan alhamdulillah langsung terpenuhi. Pelaksanaannya dibagi dua gelombang, pagi dan siang,” ujar Herman.

Dia menjelaskan peserta khitan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari putra karyawan DLU baik darat maupun kru kapal, anak-anak mitra usaha dan mitra kerja, warga sekitar kantor cabang, hingga anak-anak dari panti asuhan.

Menurut Herman, program khitan bersama ini telah dilaksanakan untuk ketiga kalinya di DLU Cabang Semarang dan akan terus dijadikan agenda rutin perusahaan, terutama pada momen libur sekolah.

“Khitanan bersama ini biasanya kami lakukan dua kali dalam setahun, saat libur sekolah dan libur panjang. Ini adalah bentuk kepedulian sosial PT Dharma Lautan Utama kepada masyarakat, karyawan, dan mitra usaha,” katanya.

Dia menambahkan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga memiliki nilai jangka panjang.

PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Semarang menggelar kegiatan khitan bersama gratis sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
