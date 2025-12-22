Penyebab 15 Penumpang Tewas Kecelakaan Maut Bus di Exit Tol Krapyak Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dugaan kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans terjadi di simpang susun exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah masih diselidiki.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga pengemudi kehilangan kendali. Bus kemudian menabrak pembatas jalan dan terguling di lokasi kejadian.

Insiden ini terjadi pada Senin (22/12) sekitar pukul 00.30. Proses evakuasi berlangsung hingga pukul 04.00.

Baca Juga: Kronologi Kecelakaan Bus yang Menewaskan 15 Orang di Exit Tol Krapyak Semarang

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono menyebut kendaraan tersebut berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta. Bus bernomor polisi B 7201 IV itu mengangkut 34 penumpang.

“Penyebab kecelakaan itu sendiri belum diketahui secara pasti, tetapi diduga bus hilang kendali saat melaju kencang dari arah Jakarta menuju Yogyakarta dini hari tadi,” kata Budiono.

Pihaknya yang sedang Siaga SAR Khusus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Posko Gabungan Kalikangkung segera menuju lokasi kejadian.

Baca Juga: 15 Penumpang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang

“Sebanyak 15 penumpang meninggal dunia dan 19 lainnya mengalami luka-luka. Kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban,” kata Budiono.

Evakuasi berjalan cukup sulit karena sejumlah korban terjepit di dalam badan bus yang terguling.