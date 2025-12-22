Korban Tewas Kecelakaan Maut Bus di Exit Tol Krapyak Semarang Bertambah, jadi 16 Orang

JPNN.com

Senin, 22 Desember 2025 – 10:15 WIB
Lokasi kejadian kecelakaan maut bus di Exit Tol Krapyak Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Korban tewas kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans terjadi di simpang susun exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah bertambah. Total menjadi 16 korban jiwa.

Kecelakaan maut ini terjadi pada Senin (22/12) sekitar pukul 00.30 WIB. Bus bernopol B 7201 IV itu berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta mengangkut 34 orang penumpang.

"Korban meninggal 16 orang, 15 disemayamkan di RS Kariadi, 1 orang di RSUD Tugu," kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di RSUP dr Kariadi Semarang, Senin (22/12).

Irjen Ribut mengatakan pengemudi bus dalam kondisi selamat. Kini sang sopir sudah dibawa ke Polrsestabes Semarang.

"Sopir selamat. Masih dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal. Nanti terhadap sopirnya juga sedang kami tes untuk urin. Kami tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya," ujarnya.

Dia menjelaskan penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut ini. Namun, pengemudi bus bernama Gilang sudah diamankan.

"Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan," ujar Irjen Ribut.

Sebagian besar korban wilayah penumpang wilayah Boyolali, Klaten, Jogja, Bogor dan Jakarta

