Nataru, DLU Semarang Tambah Armada, Layanan Dipastikan Aman & Lancar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Semarang memastikan kesiapan armada kapal untuk melayani angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Tahun ini, DLU menyiapkan lima armada kapal laut untuk melayani sejumlah lintasan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Manajer DLU Cabang Semarang Herman Fajar mengatakan jumlah armada yang disiapkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya empat kapal.

“Kalau tahun lalu empat armada, tahun ini kami tambah satu armada, sehingga total ada lima kapal yang siap melayani angkutan Natal dan Tahun Baru. Satu tambahan armada ini untuk lintasan Semarang-Sampit," ujarnya, Senin (22/12).

Adapun lintasan yang dilayani dari Semarang meliputi rute Semarang-Pontianak pulang-pergi (PP), Semarang-Kumai PP, Semarang-Ketapang PP, dan Semarang-Sampit PP.

Herman memastikan seluruh kapal yang beroperasi telah melalui proses uji petik dan rampcheck.

“Seluruh kapal sudah menjalani uji petik dan rampcheck dari Kementerian Perhubungan, BKI, serta instansi terkait lainnya. Alhamdulillah, seluruh armada dinyatakan layak laut,” katanya.

Terkait jumlah penumpang, Herman menyebutkan tren angkutan Nataru dari Semarang tidak mengalami lonjakan signifikan seperti pada masa Lebaran. Meski demikian, tetap terjadi peningkatan dibandingkan hari normal.