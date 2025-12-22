JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Nataru, DLU Semarang Tambah Armada, Layanan Dipastikan Aman & Lancar

Nataru, DLU Semarang Tambah Armada, Layanan Dipastikan Aman & Lancar

Senin, 22 Desember 2025 – 11:48 WIB
Nataru, DLU Semarang Tambah Armada, Layanan Dipastikan Aman & Lancar - JPNN.com Jateng
Kapal feri DLU Kota Semarang. Foto: Diambil dari dlu.co.id

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Semarang memastikan kesiapan armada kapal untuk melayani angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Tahun ini, DLU menyiapkan lima armada kapal laut untuk melayani sejumlah lintasan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Manajer DLU Cabang Semarang Herman Fajar mengatakan jumlah armada yang disiapkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya empat kapal.

Baca Juga:

“Kalau tahun lalu empat armada, tahun ini kami tambah satu armada, sehingga total ada lima kapal yang siap melayani angkutan Natal dan Tahun Baru. Satu tambahan armada ini untuk lintasan Semarang-Sampit," ujarnya, Senin (22/12).

Adapun lintasan yang dilayani dari Semarang meliputi rute Semarang-Pontianak pulang-pergi (PP), Semarang-Kumai PP, Semarang-Ketapang PP, dan Semarang-Sampit PP.

Herman memastikan seluruh kapal yang beroperasi telah melalui proses uji petik dan rampcheck.

Baca Juga:

“Seluruh kapal sudah menjalani uji petik dan rampcheck dari Kementerian Perhubungan, BKI, serta instansi terkait lainnya. Alhamdulillah, seluruh armada dinyatakan layak laut,” katanya.

Terkait jumlah penumpang, Herman menyebutkan tren angkutan Nataru dari Semarang tidak mengalami lonjakan signifikan seperti pada masa Lebaran. Meski demikian, tetap terjadi peningkatan dibandingkan hari normal.

PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Semarang memastikan kesiapan armada kapal untuk melayani angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   PT DLU Semarang DLU Semarang armada kapal nataru Natal tahun baru kapal feri transportasi laut

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU