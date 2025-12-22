Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Tol Semarang, Kapolda Jateng Ungkap Fakta Soal Sopir

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengungkap pengemudi bus PO Cahaya Trans adalah sopir cadangan.

Bus tujuan Jakarta-Yogyakarta itu kecelakaan di simpang susun exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin (22/12) sekitar pukul 00.30 WIB.

Kendaraan dengan nomor polisi B 7201 IV itu mengangkut 34 penumpang. Sebanyak 16 di antaranya meninggal dunia. Kini sang sopir sudah dibawa ke Polrsestabes Semarang.

"Sopir selamat. Masih dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal. Nanti terhadap driver, sopirnya juga sedang kami tes untuk urin. Kami tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya," ujarnya di RSUP dr Kariadi Semarang, Senin (22/12).

Dia menjelaskan penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut ini. Namun, pengemudi bus bernama Gilang sudah diamankan.

"Ini menjadi keprihatinan, setelah kami cek ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan," ujar Irjen Ribut.

Baca Juga: Penyebab 15 Penumpang Tewas Kecelakaan Maut Bus di Exit Tol Krapyak Semarang

Sebagian besar korban wilayah penumpang wilayah Boyolali, Klaten, Jogja, Bogor dan Jakarta

Pihaknya kini membuka posko untuk mengidentifiaksi korban tewas dengan keluarganya di RSUP dr Kariadi Semarang.