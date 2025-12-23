Akhir 2025, Polda Jateng Rombak 15 Kombes dan 35 AKBP, Ini Alasannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) merotasi besar-besaran terhadap perwira menengah (pamen) menjelang akhir tahun 2025. Total terdapat 50 pamen yang masuk dalam perombakan tersebut.

Dari jumlah itu, 15 perwira berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dan 35 lainnya berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Dalam mutasi kali ini, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto dikukuhkan kembali pada jabatannya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mendapatkan promosi jabatan atau pecah bintang dengan diangkat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri, posisi strategis yang setara dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Jabatan Dirreskrimum Polda Jateng selanjutnya diemban oleh Kombes Muhammad Anwar Nasir yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Jateng.

Selain rotasi jabatan, Polda Jateng juga menambah struktur organisasi dengan membentuk Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO). AKBP Nunuk Setiyowati ditunjuk sebagai direktur pertama pada direktorat baru tersebut.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan mutasi dan penambahan direktorat merupakan bagian dari strategi Polri dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.

“Mutasi ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus beradaptasi dengan dinamika dan tantangan tugas. Penambahan Direktorat PPA dan PPO menjadi bukti komitmen Polda Jateng dalam memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujar Kombes Artanto.