Mutasi 50 Perwira Polda Jateng Akhir Tahun, Ini Daftarnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 50 perwira menengah (pamen) Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) masuk dalam rotasi besar-besaran menjelang akhir 2025.

Dari jumlah itu, 15 perwira berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dan 35 lainnya berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Dalam mutasi kali ini, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto dikukuhkan kembali pada jabatannya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mendapatkan promosi jabatan atau pecah bintang dengan diangkat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri, posisi strategis yang setara dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Jabatan Dirreskrimum Polda Jateng selanjutnya diemban oleh Kombes Muhammad Anwar Nasir yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Jateng.

Selain rotasi jabatan, Polda Jateng juga menambah struktur organisasi dengan membentuk Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO). AKBP Nunuk Setiyowati ditunjuk sebagai direktur pertama pada direktorat baru tersebut.

Rotasi jabatan tersebut tertuang dalam sejumlah Surat Telegram Kapolri, di antaranya ST/2781/XII/KEP./2025 hingga ST/2781D/XII/KEP./2025, yang mencakup pergeseran pejabat utama, kapolres, hingga pejabat strategis di lingkungan Polda Jateng maupun Polri. (ink/jpnn)

Berikut Daftar Pejabat Polda Jateng yang Mengalami Mutasi (Desember 2025):