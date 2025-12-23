Akhir Tahun, Hujan Lebat Mengintai Jateng, BMKG Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BMKG mengingatkan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada akhir Desember 2025.

Ancaman banjir, tanah longsor, hingga rob diperkirakan meningkat seiring masuknya Jawa Tengah ke periode puncak musim hujan.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan seluruh wilayah Jawa Tengah saat ini telah memasuki musim hujan.

Hal itu merujuk Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Jawa Tengah Periode Dasarian III Desember 2025 yang dirilis BBMKG Wilayah II.

“Hasil monitoring parameter global menunjukkan indeks Indian Ocean Dipole atau IOD berada pada kategori negatif minus 0,72, sementara ENSO dalam kondisi netral. Kombinasi ini berkontribusi pada peningkatan intensitas curah hujan di Jawa Tengah,” ujar Teguh di Cilacap, Senin.

Atas dasar itu, BBMKG Wilayah II mengeluarkan peringatan dini curah hujan tinggi untuk periode 21–31 Desember 2025. Bahkan, sejumlah daerah masuk kategori Siaga karena potensi hujan lebat yang cukup ekstrem.

Wilayah berstatus Siaga dengan prakiraan curah hujan 200–300 milimeter per dasarian meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap.

Sementara itu, wilayah dengan status Waspada, dengan curah hujan berkisar 150–200 milimeter per dasarian, mencakup Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, serta Kabupaten Batang, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Temanggung, Kabupaten Semarang, Grobogan, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Kebumen, dan Purworejo.