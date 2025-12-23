Candi Borobudur Bersiap Sambut Lonjakan Wisatawan Saat Libur Nataru

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diprediksi akan membawa lonjakan wisatawan ke Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Pengelola menargetkan jumlah kunjungan selama masa libur Nataru mencapai sekitar 170 ribu wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Direktur Komersial InJourney Destination Management (IDM) atau PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Gistang Ricard mengatakan puncak kunjungan diperkirakan terjadi pada 25, 26, dan 31 Desember 2025.

“Mengacu agenda nasional libur Nataru mulai 22 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, target pengunjung di kawasan Borobudur sekitar 170 ribu wisatawan,” ujar Gistang di Magelang, Senin.

Untuk menyambut tingginya animo wisatawan, pengelola menyiapkan beragam atraksi guna meramaikan suasana kawasan Candi Borobudur. Salah satunya Kampung Medang yang menyuguhkan kuliner khas, serta Kampung Dolanan yang menghadirkan berbagai permainan tradisional bagi wisatawan yang datang bersama keluarga.

“Anak-anak bisa menikmati banyak permainan tradisional. Khusus di Hari Natal juga ada acara spesial, seperti paduan suara dan pemberian hadiah kepada pengunjung,” jelasnya.

Tak hanya itu, pengalaman wisata khas Borobudur tetap menjadi daya tarik utama. Pengelola kembali menghadirkan paket Borobudur Sunset bagi wisatawan yang ingin menikmati matahari terbenam dari atas bangunan candi, serta Borobudur Sunrise untuk menikmati momen matahari terbit di kawasan candi.

Gistang menambahkan, khusus wisatawan nusantara, pengelola memberikan promo tiket naik ke Candi Borobudur dengan harga Rp350 ribu selama periode libur Nataru.