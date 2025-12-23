JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Update Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans: 5 Korban Luka Sudah Dipulangkan

Update Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans: 5 Korban Luka Sudah Dipulangkan

Selasa, 23 Desember 2025 – 15:46 WIB
Update Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans: 5 Korban Luka Sudah Dipulangkan - JPNN.com Jateng
Plt. Direktur RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kinetika Sinantri. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak sembilan korban kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans dilarikan di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang.

Plt. Direktur RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kinetika Sinantri mengatakan lima korban luka-luka kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans telah diperbolehkan pulang.

Selain itu juga ada dua korban yang mendapatkan perawatan intensif dan seorang pasien telah dirujuk ke RSUD Orthopedi Purwokerto. Sementara satu korban dinyatakan meninggal dunia.

Baca Juga:

"Hingga hari Selasa, 23 Desember 2025, rumah sakit ini telah menerima dan menangani total sembilan orang korban," kata Kinetika.

Pihaknya menyebut telah mengerahkan tim medis terbaik, termasuk dokter spesialis bedah tulang (ortopedi) dan bedah umum, untuk memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan intensif dan cepat.

"Kami memberikan pelayanan kesehatan prima bagi para korban yang masih dalam masa pemulihan. Kami juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan," ujarnya.

Baca Juga:

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kondisi pasien, pihak keluarga dapat menghubungi pusat informasi medis di rumah sakit yang dikenal RS Tugu tersebut. (ink/jpnn)

Berikut adalah perincian kondisi dan penanganan para korban:

Sebanyak lima korban luka-luka kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans sudah dipulangkan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   semarang tewas kecelakaan maut bus tol krapyak po cahaya trans

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU