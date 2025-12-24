Sopir Bus Cahaya Trans Mengakui Ngebut, Minta Maaf atas Tewasnya 16 Penumpang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gilang Ihsan Faruq (22), sopir cadangan bus PO Cahaya Trans berkaus tahanan merah memohon maaf atas kecelakaan maut yang menewaskan 16 penumpang di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, pada Senin (22/12) sekitar pukul 00.30 WIB.

Bus Mercedes Benz bernomor polisi B 7201 IV itu diketahui berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan membawa 34 penumpang.

Selain 16 penumpang meninggal dunia, sejumlah penumpang lainnya mengalami luka-luka, termasuk pengemudi bus yang ternyata merupakan sopir cadangan.

“Saya menyampaikan permohonan maaf atas tindakan saya kepada keluarga korban,” ujar Gilang sambil tertunduk mengenakan masker di Pos Polisi Lalu Lintas Simpang Lima Semarang, Selasa (23/12) malam.

Kini warga Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat itu telah ditetapkan tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Proses tersebut meliputi gelar perkara, pemeriksaan saksi-saksi, serta pengumpulan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan. Gilang langsung ditahan di Polrestabes Semarang setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Satuan Lalu Lintas.

Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Syahduddi mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengakui mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi seusai melakukan transaksi di Gerbang Tol Kalikangkung.

Tersangka juga mengakui tidak mengetahui medan jalan di Simpang Susun Krapyak hingga menyebabkan bus yang dikemudikannya kehilangan kendali saat melintas di jalur menurun dan tikungan.