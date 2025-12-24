Kesaksian Korban Selamat Kecelakaan Maut Tol Semarang: Sopir Berganti, Bus Melaju Tak Terkendali

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ardinata Triguna (29), salah satu korban selamat kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak, Kota Semarang, mengungkap kronologi lengkap perjalanan hingga detik-detik tragedi yang merenggut banyak korban jiwa tersebut.

Dia juga menceritakan proses evakuasi mandiri yang dilakukannya untuk menyelamatkan sang tunangan.

Akibat kecelakaan itu, Ardinata mengalami cedera kepala ringan serta luka robek di lengan kanan yang mengharuskannya menerima sekitar 35 jahitan.

Meski telah menjalani rawat jalan, dia belum meninggalkan RSUD dr Adiatma MPH Tugurejo Semarang karena masih mendampingi tunangannya, Nyimas Jihan (26) yang tengah menjalani tindakan operasi akibat patah tulang.

Perjalanan bus Cahaya Trans berwarna kuning itu, kata Ardinata, bermula dari Cibinong, Jawa Barat. Awalnya, dia mengira bus akan langsung menuju Yogyakarta. Namun, dalam perjalanan, bus justru beberapa kali berhenti dan transit untuk menaikkan penumpang.

“Awalnya saya pikir bus ini langsung ke Jogja. Ternyata tidak. Bus sempat masuk Tol Jagorawi, keluar Cisalak, lalu ke agen bus di Pasar Pal, Depok. Setelah itu masih masuk Pasar Rebo, lanjut lagi ke Jatiasih untuk ambil penumpang,” ujar Ardinata saat ditemui di rumah sakit.

Setelah dari Jatiasih, bus baru benar-benar melanjutkan perjalanan melalui tol. Bus masuk tol sekitar pukul 18.00 WIB dan berhenti di rest area Subang sekitar pukul 20.00 WIB.

Ardinata mengaku baru mengetahui adanya pergantian sopir setelah kecelakaan terjadi, berdasarkan informasi yang dia peroleh saat memberikan keterangan kepada polisi.