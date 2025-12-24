Cerita Korban Selamat Kecelakaan di Tol Krapyak: Penuh Luka, Gendong Tunangan Keluar dari Bangkai Bus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aksi evakuasi mandiri dilakukan Ardinata Triguna (29), salah satu korban selamat kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak, Semarang.

Dalam kondisi bus terbalik dan kepanikan penumpang, Ardinata berhasil menyelamatkan diri sekaligus mengevakuasi tunangannya, Nyimas Jihan (26) yang mengalami patah tulang.

Ardinata kini menjalani rawat jalan di RSUD dr Adiatma MPH Tugurejo Semarang.

Dia mengalami cedera kepala ringan serta luka robek di lengan kanan yang harus dijahit sebanyak 35 jahitan.

Meski kondisinya memungkinkan pulang, Ardinata memilih tetap berada di rumah sakit untuk mendampingi sang tunangan yang tengah menjalani operasi.

Kepada wartawan, Ardinata menuturkan kronologi perjalanan bus PO Cahaya Trans berwarna kuning yang mereka tumpangi dari Cibinong menuju Yogyakarta.

Dia mengira bus akan langsung menuju tujuan, tetapi kenyataannya kendaraan tersebut beberapa kali transit untuk menaikkan penumpang.

“Awalnya saya pikir bus ini langsung ke Jogja. Ternyata masih transit, keluar masuk tol Jagorawi, sempat ke agen di Pasar Pal Depok, lalu ke Pasar Rebo dan Jatiasih untuk ambil penumpang lagi,” ujar Ardinata.