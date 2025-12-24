Kini Terbang dari Semarang ke Singapura Cukup 2 Jam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Setelah Semarang-Kuala Lumpur, kini Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani juga melayani rute ke Singapura pada Selasa (23/12).

Penerbangan ini dilayani oleh Scoot, maskapai berbiaya rendah milik Singapore Airlines.

Pembukaan rute Semarang-Singapura menambah daftar penerbangan internasional dari Bandara Jenderal Ahmad Yani setelah rute Semarang-Kuala Lumpur yang lebih dulu beroperasi pada 5 September 2025.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang Sulistyo Yulianto menyebut pembukaan rute ini sebagai momentum strategis bagi penguatan konektivitas Jawa Tengah.

“Pembukaan rute Semarang-Singapura merupakan momentum strategis bagi Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani,” ujar Sulistyo.

Menurut dia, rute ini tidak hanya menjawab kebutuhan transportasi saat ini, tetapi juga menjadi langkah membangun konektivitas berkelanjutan serta memperkuat peran Bandara Ahmad Yani sebagai gerbang utama yang ramah, andal, dan tepercaya bagi penumpang yang datang, berangkat, maupun transit melalui Jawa Tengah, khususnya Semarang.

“Ini menegaskan bahwa Jawa Tengah dan Semarang siap, relevan, dan kompetitif dalam peta penerbangan regional, serta semakin memantapkan peran bandara ini sebagai ‘Golden Gate’ Jawa Tengah yang menghubungkan Jawa Tengah dengan dunia,” katanya.

Dengan bertambahnya rute internasional tersebut, Bandara Jenderal Ahmad Yani kini melayani 19 rute penerbangan domestik dan dua rute penerbangan internasional.