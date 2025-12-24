Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Tawarkan Fleksibilitas Tinggi untuk Produktivitas Harian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lenovo kembali memperkenalkan perangkat terbarunya ke pasar Indonesia.

Kali ini mereka mengeluarkan Lenovo Yoga 7i 2-in-1, laptop konvertibel yang dirancang untuk menunjang produktivitas dan kreativitas pengguna dengan gaya kerja yang semakin dinamis.

Di tengah tuntutan kerja dan belajar yang tidak lagi terpaku pada satu tempat dan satu pola, Lenovo Yoga 7i 2-in-1 hadir dengan desain fleksibel yang memungkinkan perangkat digunakan dalam berbagai mode, mulai dari laptop, tablet, tent, hingga stand mode.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan perubahan cara kerja masyarakat menjadi salah satu latar belakang hadirnya perangkat ini.

“Kami melihat bagaimana gaya kerja dan belajar saat ini makin dinamis. Melalui Lenovo Yoga 7i 2-in-1, kami menghadirkan perangkat yang fleksibel, intuitif, dan didukung teknologi AI agar pengguna tetap produktif dan kreatif dalam berbagai situasi,” ujar Santi melalui keterangan resmi yang diterima JPNN, Rabu (24/12).

Tak hanya mengandalkan performa, Lenovo Yoga 7i 2-in-1 juga menonjolkan sisi desain dan material. Laptop ini menggunakan bodi aluminium premium yang dipadukan dengan lapisan vegan leather, menghadirkan kesan elegan sekaligus nyaman digunakan untuk aktivitas harian.

Material vegan leather tersebut tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga memiliki nilai fungsional. Lapisan ini diklaim lebih mudah dibersihkan dari noda dan debu, sehingga perangkat tetap terlihat rapi meski digunakan secara intens di berbagai kondisi.

Penggunaan vegan leather juga disebut sebagai bagian dari komitmen Lenovo terhadap prinsip keberlanjutan. Pendekatan desain ramah lingkungan ini dilakukan tanpa mengorbankan kualitas maupun tampilan perangkat.