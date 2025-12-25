Viral Truk Tangki DPU Semarang Serempet Bentor, Lalu Kabur, Pengemudi Diskors

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah video menunjukkan truk tangki Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) menyerempet pengemudi bentor (becak motor) viral di media sosial (medsos).

Dalam video tersebut, truk tangki melaju searah dengan bentor tersebut. Truk itu lantas terlibat insiden dengan bentor. Namun, bukannya berhenti, truk berpelat nomor merah H 3660 XA itu justru melaju meninggalkan pengendara bentor yang terjatuh di aspal.

Belakangan diketahui, insiden tersebut terjadi di Jalan Abdulrahman Saleh pada Selasa (23/12) sekitar pukul 08.20 WIB.

Kepala DPU Kota Semarang Suwarto memohon maaf dan prihatin atas kejadian tersebut. Dia menyatakan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam setiap pelayanan publik, termasuk operasional kendaraan dinas.

Pihaknya memanggil dan memeriksa terhadap pengemudi truk tangki air. Pengemudi dikenakan sanksi skors sementara dan proses penanganan lebih lanjut Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang.

“Pengemudi kendaraan dinas telah kami skorsing sementara dan kami berkoordinasi dengan BKPP terkait sanksi lanjutan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Suwarto, Rabu (24/12).

Selain itu, pihaknya juga mendatangi rumah pengemudi bentor untuk memastikan kondisi korban.

Dalam kunjungan tersebut, pengemudi truk tangki menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban.