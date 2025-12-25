JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Bencana Mengintai, Gubernur Jateng Imbau Perayaan Tahun Baru Tak Berlebihan

Bencana Mengintai, Gubernur Jateng Imbau Perayaan Tahun Baru Tak Berlebihan

Kamis, 25 Desember 2025 – 06:00 WIB
Bencana Mengintai, Gubernur Jateng Imbau Perayaan Tahun Baru Tak Berlebihan - JPNN.com Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau masyarakat agar tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan. Imbauan tersebut disampaikan mengingat potensi bencana masih terjadi di sejumlah wilayah.

Luthfi menyampaikan saat ini beberapa daerah di Jawa Tengah masih tergolong rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, khususnya menjelang perayaan Tahun Baru 2026.

Baca Juga:

“Saya mengimbau masyarakat untuk tidak euforia dalam merayakan pesta Tahun Baru. Ingat, di wilayah kita masih ada beberapa daerah yang terdampak bencana,” ujar Luthfi di kantornya, Rabu (24/12).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) kabupaten/kota telah melakukan evaluasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memetakan potensi bencana yang mungkin terjadi selama periode libur akhir tahun.

Baca Juga:

“Pemprov dan seluruh jajaran Forkopimda kabupaten/kota menggelar evaluasi untuk melihat potensi bencana di wilayah masing-masing, baik itu longsor, banjir, maupun cuaca ekstrem,” ujarnya.

Menurut Luthfi, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menghadapi libur Nataru.

Gubernur Jateng mengimbau warga tak berlebihan dalam merayakan malam tahun baru 2026.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng bencana semarang tahun baru gubernur jateng ahmad luthfi tahun baru 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU