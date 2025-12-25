Daftar 5 UMK Tertinggi di Jateng 2026, dari Kota Semarang hingga Kudus
Kamis, 25 Desember 2025 – 09:52 WIB
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi menetapkan upah buruh 2026. Upah tersebut akan berlaku per 1 Januari 2026.
Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/ kota. upah Kota Semarang merupakan yang tertinggi senilai Rp 3.701.709. Sementara terendah jatuh pada Kabupaten Purworejo di angka Rp 2.401.961,91.
UMK ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505 pada Rabu (24/12).
UMK) se-Jawa Tengah.
Kota Semarang hingga Kabupaten Kudus masuk lima tertinggal daftar UMK di Jateng pada 2026.
