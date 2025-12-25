JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Daftar 5 UMK Tertinggi di Jateng 2026, dari Kota Semarang hingga Kudus

Daftar 5 UMK Tertinggi di Jateng 2026, dari Kota Semarang hingga Kudus

Kamis, 25 Desember 2025 – 09:52 WIB
Daftar 5 UMK Tertinggi di Jateng 2026, dari Kota Semarang hingga Kudus - JPNN.com Jateng
Kota Semarang hingga Kabupaten Kudus masuk lima tertinggal daftar UMK di Jateng pada 2026. Ilustrasi Pekerja: Ricardo/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi menetapkan upah buruh 2026. Upah tersebut akan berlaku per 1 Januari 2026.

Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/ kota. upah Kota Semarang merupakan yang tertinggi senilai Rp 3.701.709. Sementara terendah jatuh pada Kabupaten Purworejo di angka Rp 2.401.961,91.

Baca Juga:

UMK ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505 pada Rabu (24/12).

Baca Juga:

Dari 35 daerah, JPNN.com akan merangkum lima teratas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Jawa Tengah.

Kota Semarang hingga Kabupaten Kudus masuk lima tertinggal daftar UMK di Jateng pada 2026.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng kudus umk upah buruh semarang umk 2026 upah jawa tengah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU