Daftar 5 UMK Tertinggi di Jateng 2026, dari Kota Semarang hingga Kudus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi menetapkan upah buruh 2026. Upah tersebut akan berlaku per 1 Januari 2026.

Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/ kota. upah Kota Semarang merupakan yang tertinggi senilai Rp 3.701.709. Sementara terendah jatuh pada Kabupaten Purworejo di angka Rp 2.401.961,91.

UMK ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505 pada Rabu (24/12).