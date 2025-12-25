Bus Pariwisata Kecelakaan di Tol Batang, 1 Tewas

jateng.jpnn.com, BATANG - Kecelakaan maut terjadi di Tol Batang KM 364 jalur B (arah timur menuju barat), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (24/12). Sebuah bus pariwisata terlibat tabrakan dengan kendaraan lain.

Insiden tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Kasat Lantas Polres Batang AKP Eka Hendra Ardiansyah menjelaskan kecelakaan diduga terjadi karena bus pariwisata tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya.

“Sesampainya di tempat kejadian perkara, bus tidak dapat menjaga jarak aman sehingga menabrak kendaraan di depannya. Kendaraan yang ditabrak langsung melaju ke arah barat dan menghilang,” ujar AKP Eka, Sabtu.

Bus pariwisata bernomor polisi H 7380 OA yang dikemudikan Khamim (46) itu diketahui bertuliskan “The Sultan Agung”. Hingga kini, kendaraan yang diduga ditabrak bus tersebut masih dalam pengejaran petugas karena kabur dari lokasi kejadian.

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kronologi pasti kecelakaan, di antaranya Rofiqoh (42) dan Nashirin (40). Upaya pelacakan kendaraan yang melarikan diri juga masih terus dilakukan.

Dalam peristiwa tersebut, satu korban meninggal dunia yakni Sucipto (47), warga Bancak, Kabupaten Semarang. Sementara itu, empat korban lainnya mengalami luka-luka dengan kondisi berbeda.

Korban luka berat dialami Yanuar Maulana (22), mahasiswa asal Kabupaten Kendal, yang mengalami patah tulang terbuka pada kaki kanan dan patah tulang tertutup kaki kiri.