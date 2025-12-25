Hari Raya Natal, Gibran Cek Stasiun Semarang Tawang

JPNN.com

Kamis, 25 Desember 2025 – 10:55 WIB
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan layanan transportasi kereta api di Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/12). FOTO: Humas KAI Daop 4 Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan layanan transportasi kereta api di Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/12).

Putra sulung eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu meninjau layanan moda transportasi kereta api pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Gibran didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif memastikan seluruh aspek operasional dan pelayanan perkeretaapian berjalan optimal selama Nataru.

“Seluruh layanan di Stasiun Semarang Tawang beroperasi sesuai standar pelayanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan pelanggan,” ujar Luqman.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau fasilitas stasiun, alur pelayanan penumpang, serta kesiapan petugas dalam melayani peningkatan jumlah pengguna jasa kereta api selama periode libur akhir tahun.

“Kami telah melakukan berbagai langkah antisipatif, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, penempatan petugas di titik-titik pelayanan dan titik pantauan khusus, hingga penguatan koordinasi lintas instansi, agar pelayanan kepada masyarakat selama masa Nataru dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan kualitas fasilitas stasiun serta integrasi antarmoda guna memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi penumpang.

Gibran mengecek Stasiun Semarang Tawang saat perayaan Natal.
