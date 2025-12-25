JPNN.com

Momen Gibran Beri Pesan Umat Kristiani di Misa Natal Kota Salatiga

Kamis, 25 Desember 2025 – 13:05 WIB
Momen Gibran Beri Pesan Umat Kristiani di Misa Natal Kota Salatiga - JPNN.com Jateng
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hadir dalam Misa Natal di Lapangan Pancasila, Alun-alun Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (25/12) pagi. FOTO: Humas Pemprov Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hadir dalam Misa Natal di Lapangan Pancasila, Alun-alun Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (25/12) pagi.

Gibran didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung bergabung bersama umat Nasrani yang memulai misa sejak fajar.

Dalam misa ini, putra sulung eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menitipkan pesan toleransi yang harus dijga.

"Jadi tolong toleransi untuk semua. Untuk semua pemuka agama, para Pendeta, Romo yang ada di sini, toleransinya terus dijaga," kata Gibran.

Sementara itu, Taj Yasin mengatakan tiap insan harus memunculkan sikap saling menghormati antarumat beragama. Dalam hal ini, dicontohkan kebersamaan masyarakat Kota Salatiga yang memiliki nilai-nilai toleransi yang baik.

Diakui Taj Yasin, budaya kebersamaan masyarakat Kota Salatiga dilirik oleh daerah-daerah lain. Mereka ingin belajar langsung tentang hal ini di Kota Salatiga.

"Kita saling menghormati, kita saling mendukung, menjaga, dan salah satunya ada di Kota Salatiga yang saat ini menjadi kota paling toleran se-Indonesia," katanya.

Dalam perayaan Natal ini diikuti oleh ribuan umat Kristiani tak hanya dari Kota Salatiga. Ansyel Wulantika Anthe (23), mahasiswi asal Maluku Utara.

Di Kota Salatiga, Gibran dan Gus Yasin ikut dalam Misa Natal bersama ribuan umat Kristiani.
