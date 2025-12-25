LAZiS Jateng Perkuat Aksi Kemanusiaan, Truk Peduli Sumatra Jilid 2 Diberangkatkan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - LAZ Al-Ihsan (LAZiS) Jawa Tengah kembali memberangkatkan Truk Kemanusiaan Peduli Sumatra Jilid 2, Rabu (24/12).

Aksi ini menjadi kelanjutan dari pengiriman bantuan tahap pertama bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra, meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Prosesi pelepasan truk kemanusiaan digelar di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Banyumanik, Kota Semarang. Sejumlah pihak turut hadir, di antaranya perwakilan Gubernur Jawa Tengah, Kementerian Agama Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Ketua Takmir Masjid Ukhuwah Islamiyah, Forum Zakat (FOZ) Wilayah Jateng, tokoh masyarakat, mitra kolaborasi, hingga para donatur.

Direktur Eksekutif LAZiS Jateng Ariyanto mengatakan, pemberangkatan jilid kedua ini merupakan wujud komitmen lembaganya untuk terus mendampingi para penyintas bencana di Sumatra.

“Hingga hari ini, masih banyak saudara-saudara kita di Sumatra yang hidup dalam keterbatasan akibat banjir dan longsor. Truk Kemanusiaan Jilid 2 ini adalah bentuk ikhtiar kami untuk terus merangkul dan menguatkan mereka,” ujar Ariyanto dalam sambutannya.

Ariyanto memaparkan sejak awal dibukanya kampanye donasi bencana banjir dan longsor Sumatra, LAZiS Jateng telah menghimpun dana mencapai Rp1,4 miliar. Khusus untuk Truk Kemanusiaan Peduli Sumatra Jilid 2, bantuan yang berhasil dikumpulkan senilai Rp718 juta.

Bantuan tersebut meliputi paket sembako, alat ibadah, perlengkapan kebutuhan keluarga, obat-obatan, serta berbagai logistik lain yang dibutuhkan para penyintas di lokasi bencana.

“Pemberangkatan Truk Kemanusiaan Jilid 1 sebelumnya telah berjalan lancar dan seluruh bantuan sudah mulai tersalurkan. Terima kasih kepada para donatur, relawan, mitra, dan semua pihak yang telah mendukung. Mari kita lanjutkan aksi kemanusiaan ini dengan memberangkatkan kembali Truk Kemanusiaan Jilid 2 menuju Sumatra,” tambahnya.