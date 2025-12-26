JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Pemprov Jateng Klaim 94 Persen Jalan Provinsi Mantap, 2.440 Km Dibangun Sepanjang 2025

Pemprov Jateng Klaim 94 Persen Jalan Provinsi Mantap, 2.440 Km Dibangun Sepanjang 2025

Jumat, 26 Desember 2025 – 11:45 WIB
Pemprov Jateng Klaim 94 Persen Jalan Provinsi Mantap, 2.440 Km Dibangun Sepanjang 2025 - JPNN.com Jateng
Proses peningkatan kapasitas jalan di Jawa Tengah. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengklaim kondisi jalan provinsi makin membaik setelah menuntaskan puluhan paket pekerjaan infrastruktur sepanjang 2025.

Sepanjang tahun ini, Pemprov Jateng menyelesaikan 27 paket peningkatan jalan dengan nilai anggaran mencapai Rp 484,65 miliar.

Selain itu, terdapat 52 paket rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta jembatan senilai Rp 315,42 miliar yang dikerjakan hampir di seluruh wilayah Jateng.

Baca Juga:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jateng Hanung Triyono mengatakan total pembenahan jalan dan jembatan provinsi mencapai panjang 2.440,12 kilometer.

“Hingga triwulan keempat 2025, kondisi jalan provinsi telah mencapai 94,01 persen dalam kondisi mantap,” ujar Hanung, Jumat (26/12).

Sejumlah ruas strategis menjadi prioritas pembenahan. Salah satunya ruas Semarang-Godong yang berperan penting sebagai jalur alternatif ketika kawasan Pantura Kaligawe terdampak banjir.

Baca Juga:

Selain itu, Jalan Brigjen Sudiarto di Kota Semarang, yang setiap hari dilalui arus kendaraan menuju Mranggen-Demak, juga masuk dalam daftar peningkatan.

“Paket peningkatan ruas Semarang-Godong di wilayah Mranggen sudah selesai. Jalan Brigjen Sudiarto di dalam kota juga telah rampung dan aman dilalui,” kata Hanung.

Sejauh 2.440 kilometer jalan di Jateng yang dibangun sepanjang 2025 diklaim mantap.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng nataru pemprov jateng pantura Natal tahun baru perbaikan jalan jalan provinsi jalan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU