Pendaki Perempuan Asal Kaltim Tewas Tersambar Petir di Gunung Merbabu

jateng.jpnn.com, MEGELANG - Seorang pendaki perempuan meninggal dunia setelah tersambar petir di Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (25/12).

Korban diketahui bernama Mella Irawanti Kusuma (22), warga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim).

Korban mendaki Gunung Merbabu melalui basecamp Suwanting, Kabupaten Magelang bersama kakak kandung dan seorang rekannya.

Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional (TN) Gunung Merbabu, Nurpana Sulaksono mengatakan rombongan korban memulai pendakian pada Kamis sekitar pukul 11.00 WIB.

“Pada pukul 16.01 WIB, petugas Balai TN Gunung Merbabu bersama aparat penegak hukum (APH, red) yang sedang melaksanakan piket pengamanan pengunjung menerima laporan melalui handy talky (HT) dari porter pendamping mengenai adanya pendaki yang diduga tersambar petir di sekitar hektometer (HM) 26–27 Jalur Suwanting,” ujar Nurpana, Jumat (26/12).

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Suwanting Indah memberangkatkan tim evakuasi yang berjumlah sekitar 30 orang ke lokasi kejadian.

“Pada pukul 18.11 WIB, pendaki lain yang merupakan kakak kandung korban telah lebih dahulu dievakuasi dan tiba di Basecamp Griya Lingga,” kata Nurpana.

Sementara itu, jasad korban berhasil dievakuasi dan tiba di Pos Registrasi Pintu Rimba pada pukul 21.47 WIB. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan, Kabupaten Magelang.