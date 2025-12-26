Tanggul Kali Plumbon Jebol, Banjir Menerjang Mangkang Kulon dan Mangunharjo Semarang

JPNN.com

Jumat, 26 Desember 2025 – 19:45 WIB
Titik tanggul Kali Plumbon yang jebol menyebabkan banjir di Mangkang Kulon dan Mangunharjo, Kota Semarang. FOTO: Humas BPBD Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir menerjang Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/12) sore.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto mengatakan tingginya intensitas hujan menyebabkan debit air Kali Plumbon meluap hingga menyebabkan tanggul jebol.

“Di Kelurahan Mangunharjo terdapat tiga titik tanggul jebol di RW 004, masing-masing di RT 001, RT 005, dan RT 006. Dampaknya sekitar 300 kepala keluarga terdampak,” ujar Endro kepada JPNN.com, Jumat (26/12).

Di Kelurahan Mangunharjo, panjangnya tanggul yang jebol belum teridentifikasi.

Sementara itu, di Kelurahan Mangkang Kulon, tanggul jebol sepanjang sekitar 7 meter di wilayah RT 002/RW 002.

“Sebanyak 15 kepala keluarga terdampak akibat kejadian tersebut,” ujar Endro.

Endro menjelaskan jebolnya tanggul Kali Plumbon mengakibatkan air masuk ke rumah warga dengan ketinggian sekitar 40 sentimeter.

“Hingga saat ini belum ada warga yang dievakuasi atau mengungsi,” katanya.

