Tahun Baru, Tak Ada Pesta Kembang Api di Banyumas, Bupati: Pengajian Lebih Adem

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengambil sikap tegas terkait perayaan malam pergantian tahun. Pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan tidak ada pesta kembang api, meskipun kegiatan tersebut sempat mendapatkan dukungan sponsor.

Sadewo mengajak masyarakat Banyumas mengisi malam tahun baru dengan pengajian dan doa bersama sebagai bentuk empati terhadap korban bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia, sekaligus komitmen menjaga kesederhanaan dan ketertiban daerah.

“Saya sudah telepon, saya larang. Meskipun ada sponsor, tetap saya larang,” kata Sadewo saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Dia mengakui BLUD UPTD Teratai Mas sempat merencanakan penyalaan kembang api pada malam tahun baru. Namun, rencana itu dibatalkan setelah adanya arahan langsung dari Pemkab Banyumas.

Menurut Sadewo, kebijakan tersebut diambil karena kondisi nasional masih diliputi keprihatinan akibat bencana alam, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.

“Merayakan tahun baru tidak usah berlebihan. Kami empati kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, di samping kami sendiri juga sedang efisiensi,” ujarnya.

Terkait perizinan, Sadewo memastikan telah berkoordinasi dengan Polresta Banyumas. Hasilnya, tidak ada izin yang dikeluarkan untuk perayaan tahun baru yang melibatkan penyalaan kembang api.

“Saya sudah diskusi dengan Kapolresta. Dari Polresta tidak ada izin, dari pemda juga tidak ada,” tegasnya.