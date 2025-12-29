Epson Luncurkan SureColor SC-P7330 dan SC-P9330, Printer Profesional dengan Presisi Warna Tinggi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam industri pencetakan profesional.

Melalui peluncuran SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330, Epson menghadirkan dua printer foto format besar yang dirancang khusus untuk menjawab tuntutan tinggi para profesional kreatif yang menginginkan presisi warna, konsistensi hasil cetak, serta fleksibilitas dalam berbagai kebutuhan produksi visual.

Kehadiran SureColor SC-P7330 berukuran 24 inci dan SC-P9330 berukuran 44 inci ini menjadi penerus langsung dari seri sebelumnya, SureColor SC-P6000 dan SC-P8000.

Namun, Epson tidak sekadar melanjutkan lini produk, melainkan membawa sejumlah pembaruan signifikan yang relevan dengan kebutuhan alur kerja modern, mulai dari studio fotografi, agensi kreatif, hingga pelaku seni rupa dan fine art.

Kedua printer ini ditujukan untuk beragam aplikasi profesional, seperti fotografi komersial, proofing warna, periklanan, hingga reproduksi karya seni bernilai tinggi.

Epson ingin memastikan setiap hasil cetak mampu merepresentasikan visi kreatif pembuatnya secara utuh, tanpa kompromi pada detail dan akurasi.

Presisi Warna dan Detail yang Lebih Hidup

Epson SureColor SC-P7330 dan SC-P9330 dikembangkan dengan fokus utama pada ketajaman gambar dan akurasi warna.