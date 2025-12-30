JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Polda Jateng Mengakui Kasus Kematian PNS Semarang Iwan Boedi Jadi PR Besar yang Belum Terungkap

Polda Jateng Mengakui Kasus Kematian PNS Semarang Iwan Boedi Jadi PR Besar yang Belum Terungkap

Selasa, 30 Desember 2025 – 10:26 WIB
Polda Jateng Mengakui Kasus Kematian PNS Semarang Iwan Boedi Jadi PR Besar yang Belum Terungkap - JPNN.com Jateng
Paulus Iwan Boedi Prasetijo, PNS Bapenda Kota Semarang yang dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terbakar. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengakui kasus kematian Iwan Boedi Paulus masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang hingga kini belum berhasil diungkap. Penyidikan yang berjalan 3 tahun ini terus dilakukan meski belum ditemukan alat bukti yang mengarah pada pelaku.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng Kombes Dwi Subagio mengatakan kasus tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang.

“Kasus Iwan Boedi memang menjadi PR buat kami. Nyawa almarhum hilang, dan sampai saat ini kami tetap berupaya melakukan kegiatan penyidikan. Ini PR bagi Polda Jateng dan juga Polrestabes Semarang,” ujar Kombes Dwi dalam Rilis Akhir Tahun 2025 di Mapolda Jateng, Senin (29/12).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan kendala utama dalam penanganan perkara ini adalah keterbatasan alat bukti yang dimiliki penyidik. Hingga kini, bukti-bukti tersebut belum mampu mengarah secara jelas kepada siapa pelaku kejahatan tersebut.

“Kesulitannya karena alat-alat bukti yang kami miliki belum bisa mengarah kepada siapa pelakunya,” katanya.

Meski demikian, Kombes Dwi menyebut penyidikan tetap berjalan. Sejumlah pemeriksaan telah dilakukan, tetapi prosesnya masih berlanjut dan belum sampai pada penetapan tersangka.

Baca Juga:

“Perkembangan sudah ada, pemeriksaan-pemeriksaan juga sudah dilakukan. Namun, memang masih dalam proses penyidikan dan kami belum bisa menemukan siapa pelakunya,” ujarnya.

Pihaknya juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus tersebut untuk membantu pengungkapan perkara.

Kasus kematian Iwan Boedi Paulus yang belum terungkap menjadi PR besar bagi Polda Jateng.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pemkot semarang semarang bapenda kota semarang iwan boedi iwan boedi paulus

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU