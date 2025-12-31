Kronologi Pendaki Asal Magelang Hilang di Gunung Slamet via Dipajaya

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Seorang pendaki asal Magelang Syafiq Ridhan Ali Razan (18) dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Slamet via Pos Dipajaya, Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Bergas C. Pananggungan menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika Syafiq mendaki bersama rekannya, Himawan Haidar Bahran pada Sabtu (27/12).

“Keduanya dijadwalkan turun kembali ke basecamp pada Minggu, 28 Desember 2025,” ujar Bergas saat dikonfirmasi, Rabu (31/12).

Baca Juga: Pendaki Perempuan Asal Kaltim Tewas Tersambar Petir di Gunung Merbabu

Namun, di tengah perjalanan, Himawan mengalami cedera pada bagian kaki sehingga tidak dapat melanjutkan pendakian.

Syafiq kemudian memutuskan turun lebih dahulu untuk mencari bantuan.

“Satu orang mengalami cedera kaki, sementara rekannya turun untuk mencari pertolongan,” kata Bergas.

Karena hingga batas waktu pendakian yang direncanakan keduanya belum kembali ke basecamp, tim sukarelawan gabungan melakukan upaya pencarian.

Dalam proses tersebut, Himawan berhasil ditemukan dan dievakuasi ke basecamp pada Selasa (30/12).