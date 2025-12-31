Butuh Bantuan Polisi di Malam Tahun Baru? Telepon 110, Siaga 24 Jam!

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Masyarakat Jawa Tengah diimbau tidak ragu memanfaatkan Call Center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau menghadapi situasi darurat saat perayaan Tahun Baru 2026.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan pengamanan dilakukan untuk menjamin perayaan malam tahun baru berjalan aman, tertib, dan kondusif, baik di jalan raya maupun di ruang publik.

“Personel kami siaga penuh. Masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110 selama 24 jam jika membutuhkan bantuan kepolisian,” kata Artanto, Kamis (31/12).

Kombes Artanto mengimbau masyarakat menjaga ketertiban serta mengutamakan keselamatan dalam merayakan malam pergantian tahun.

Dia juga mengajak warga merayakan tahun baru secara sederhana dengan mengedepankan kepedulian dan empati terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

Bagi masyarakat yang berencana mendatangi pusat-pusat keramaian, pihaknya meminta agar tetap tertib dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi kenyamanan serta keselamatan bersama.

“Kami mengajak masyarakat menggunakan kantong parkir yang telah disediakan dan tidak memarkir kendaraan secara sembarangan karena dapat memicu kemacetan serta mengganggu kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan konvoi kendaraan, menghindari konsumsi minuman keras, serta tidak mengemudi dalam kondisi kelelahan fisik atau di bawah pengaruh alkohol.