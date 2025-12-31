Info BMKG: Malam Tahun Baru 2026 di Jateng Dibayangi Hujan Petir

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Jawa Tengah (Jateng) pada Malam Tahun Baru 2026 diprediksi diterjang hujan.

Berdasarkan pantauan dari hasil pengamatan Citra Satelit Cuaca pukul 17.30 WIB, sejumlah daerah di Jateng berpotensi hujan ringan hingga lebat pada Rabu, 31 Desember 2025 - 1 Januari 2026.

Prakiraan cuaca ini berlaku 12 jam sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB.

Prakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Semarang Risca Maulida mengatakan cuaca Jateng pada malam ini umumnya berawan, berpotensi hujan ringan-sedang tersebar tidak merata antara awal malam- ldini hari.

"Hujan sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di daerah Pegunungan tengah, dataran tinggi, Pantura tengah-barat, Jateng timur dan sekitarnya," ujarnya.

Angin umumnya berhembus dari arah timur ke barat daya dengan kecepatan angin 03-15 km per jam. Sementara suhu udara berkisar antara 25-29 derajat selsius dengan kelembapan udara 65-95 persen.

"Waspada bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambavan petir pohon tumbang, genangan air," ujarnya (ink/jpnn)

Berikut prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah: