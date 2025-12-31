JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Info BMKG: Malam Tahun Baru 2026 di Jateng Dibayangi Hujan Petir

Info BMKG: Malam Tahun Baru 2026 di Jateng Dibayangi Hujan Petir

Rabu, 31 Desember 2025 – 21:37 WIB
Info BMKG: Malam Tahun Baru 2026 di Jateng Dibayangi Hujan Petir - JPNN.com Jateng
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Jawa Tengah (Jateng) pada Malam Tahun Baru 2026 diprediksi diterjang hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Jawa Tengah (Jateng) pada Malam Tahun Baru 2026 diprediksi diterjang hujan.

Berdasarkan pantauan dari hasil pengamatan Citra Satelit Cuaca pukul 17.30 WIB, sejumlah daerah di Jateng berpotensi hujan ringan hingga lebat pada Rabu, 31 Desember 2025 - 1 Januari 2026.

Prakiraan cuaca ini berlaku 12 jam sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB.

Baca Juga:

Prakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Semarang Risca Maulida mengatakan cuaca Jateng pada malam ini umumnya berawan, berpotensi hujan ringan-sedang tersebar tidak merata antara awal malam- ldini hari.

"Hujan sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di daerah Pegunungan tengah, dataran tinggi, Pantura tengah-barat, Jateng timur dan sekitarnya," ujarnya.

Angin umumnya berhembus dari arah timur ke barat daya dengan kecepatan angin 03-15 km per jam. Sementara suhu udara berkisar antara 25-29 derajat selsius dengan kelembapan udara 65-95 persen.

Baca Juga:

"Waspada bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambavan petir pohon tumbang, genangan air," ujarnya (ink/jpnn)

Berikut prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Jateng dibayangi hujan dengan intensitas lebat disertai petir pada Malam Tahun Baru 2026. Begini penjelasan BMKG.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   bmkg jateng semarang malam tahun baru Hujan Lebat Petir tahun baru 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU