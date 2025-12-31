Malam Tahun Baru 2026 di Semarang, Pesta Diganti Doa & Donasi Sumatra

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kota Semarang, Jawa Tengah, tampak semarak menjelang malam pergantian Tahun Baru 2026. Ribuan warga memadati sejumlah titik pusat kota, khususnya kawasan Simpang Lima, untuk mengabadikan momen menyambut 2026.

Berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tidak menggelar pesta kembang api.

Perayaan malam tahun baru kali ini dikemas secara lebih reflektif dengan mengedepankan empati dan solidaritas sosial.

Warga diajak mengikuti rangkaian doa lintas iman, konser amal, serta penggalangan donasi bagi para korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pantauan JPNN.com, rangkaian acara meliputi doa bersama lintas agama, malam donasi, hiburan musik, hingga pasar malam. Sejumlah penampil turut memeriahkan acara, di antaranya Rebana Lathiful Asror, Hendra Kumbara, dan Niken Salindry.

“Konsep kami pada malam ini adalah merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat,” ujar Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin di Simpang Lima, Rabu (31/12).

Pemkot Semarang membuka donasi hingga pukul 00.00 WIB. Menurut Iswar, penggalangan dana tersebut bertujuan agar masyarakat Kota Semarang memiliki ruang dan rasa kebersamaan dalam membantu sesama.

“Pergantian tahun ini tidak hanya dimaknai sebagai perasaan bahagia semata, tetapi juga sebagai momentum untuk menyadari bahwa di sudut bangsa ini ada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan,” katanya.