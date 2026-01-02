Setelah Nataru, Zulhas Ungkap Harga Kebutuhan Pokok Stabil

JPNN.com

Jumat, 02 Januari 2026 – 10:33 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan harga kebutuhan pokok masyarakat tetap stabil setelah perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepastian diungkap Zulhas setelah dirinya mengecek langsung stok dan harga bahan pangan di Pasar Simongan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (2/1).

Zulhas menyebut ketersediaan barang di pasar terpantau aman dan mencukupi. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama terjaganya stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Harganya stabil. Stoknya juga banyak,” ujar Zulhas di sela peninjauan.

Zulhas mencatat harga ayam berada di kisaran Rp 38.000 per kilogram, sama seperti hasil pemantauan yang dilakukan sebelumnya di Kabupaten Kendal pada 31 Desember 2025.

Termasuk harga telur ayam ras tercatat Rp 28.000 hingga Rp29.000 per kilogram.

Harga daging sapi kualitas terbaik masih bertahan di angka Rp 130.000 per kilogram.

Untuk beras, harga berada pada rentang Rp 15.000 hingga Rp 16.200 per kilogram.

Zulhas mengungkap harga kebutuhan pokok setelah Nataru masih stabil.
