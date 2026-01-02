Sekeluarga di Jakut Ditemukan Tewas, Ada Busa Keluar dari Mulut Korban

JPNN.com

Jumat, 02 Januari 2026 – 16:35 WIB
Tim Inafis Polri bersama relawan mengangkat kantong berisi jenazah korban diduga keracunan di Warakas VIII Jakarta Utara, Jumat (2/1/2026). Menurut keterangan kepolisian, tiga orang penghuni rumah meninggal diduga keracunan dan satu korban selamat dirawat di RSUD Koja, Jakarta Utara. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU

jateng.jpnn.com, JAKARTA UTARA - Warga Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, digegerkan dengan penemuan tiga orang tewas di sebuah rumah kontrakan, Jumat (2/1) pagi.

Polres Metro Jakarta Utara mengungkapkan ketiga korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan busa keluar dari mulut masing-masing korban.

“Dari pemeriksaan awal secara kasat mata, keluar busa dari ketiga mayat tersebut,” kata Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Utara Iptu Seno Adji Pradana dilansir dari Antara.

Seno menyebutkan ketiga korban merupakan satu keluarga yang tinggal di kontrakan tersebut. Mereka terdiri dari dua perempuan dan satu anak laki-laki.

“Ketiga korban tersebut merupakan satu keluarga,” ujarnya.

Lebih lanjut, posisi jasad ditemukan di lokasi berbeda di dalam rumah kontrakan. Sebagian berada di kamar, sementara lainnya ditemukan di ruang tamu.

“Ada yang di kamar dan ada yang di ruang tamu,” kata Seno.

Saat ini, aparat kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan melibatkan tim Inafis serta Dokkes Polres Metro Jakarta Utara untuk mengungkap penyebab pasti kematian para korban.

Sumber antara
