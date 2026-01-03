Sejumlah Kota Besar di Indonesia Diprediksi Diguyur Hujan, Simak Penjelasan BMKG

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Cuaca Indonesia akhir pekan ini tampaknya belum ramah bagi yang berencana banyak beraktivitas di luar rumah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan bakal mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada Sabtu (3/1).

Informasi tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Alya Sausan melalui kanal YouTube resmi BMKG yang dipantau di Jakarta.

Di Pulau Sumatra, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Banda Aceh dan Tanjung Pinang. Sementara itu, hujan ringan berpotensi turun di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, hingga Bandar Lampung. Adapun Pangkal Pinang perlu waspada karena hujan diprakirakan turun dengan intensitas sedang.

Untuk wilayah Jawa, Kota Serang diprakirakan diselimuti awan tebal. Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta berpotensi diguyur hujan ringan.

Sementara Bandung diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. BMKG secara khusus mengingatkan potensi hujan yang dapat disertai petir di wilayah Surabaya.

Beralih ke Kalimantan, Pontianak diprakirakan berawan tebal. Hujan ringan berpotensi mengguyur Palangkaraya dan Samarinda, sedangkan Banjarmasin diprediksi hujan dengan intensitas sedang.

BMKG juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak hujan lebat hingga sangat lebat, terutama di Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan.