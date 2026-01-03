JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Fenomena Tanah Bergerak di Buluroto Blora Kian Parah, Rumah Warga Terancam

Fenomena Tanah Bergerak di Buluroto Blora Kian Parah, Rumah Warga Terancam

Sabtu, 03 Januari 2026 – 08:30 WIB
Fenomena Tanah Bergerak di Buluroto Blora Kian Parah, Rumah Warga Terancam - JPNN.com Jateng
Nur Hidayah, warga Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Jawa Tengah, terdampak tanah bergerak diduga akibat gerusan Sungai Lusi. ANTARA/Gunawan

jateng.jpnn.com, BLORA - Fenomena tanah bergerak di Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kian mengkhawatirkan. Rekahan baru kembali muncul di wilayah terdampak, bahkan jaraknya hanya sekitar satu meter dari rekahan lama yang sebelumnya telah terbentuk.

Kapolsek Banjarejo AKP Gembong mengungkapkan bahwa pergerakan tanah tersebut memicu penurunan permukaan tanah di sejumlah titik dengan kedalaman bervariasi antara 40 hingga 50 sentimeter. Kondisi ini tak hanya terjadi di area lama, tetapi mulai merambah lokasi-lokasi yang sebelumnya aman.

“Di beberapa titik, penurunan justru terjadi di area yang sebelumnya tidak terdampak. Sekarang pergerakan tanah meluas hingga ke permukiman warga,” kata AKP Gembong, Sabtu (3/1).

Baca Juga:

Sedikitnya tiga rumah warga dan kandang ternak dilaporkan terdampak akibat fenomena ini. Dua rumah mengalami kerusakan cukup parah.

Pada salah satu rumah, tembok dilaporkan ambles hingga sekitar 50 sentimeter, memicu kekhawatiran akan keselamatan penghuni.

AKP Gembong menyebutkan panjang area terdampak diperkirakan mencapai sekitar 200 meter. Namun, arah pergerakan tanah kini tak lagi memanjang, melainkan melebar ke sisi-sisi lain, termasuk ke arah permukiman padat penduduk.

Baca Juga:

Dampak pergerakan tanah juga dirasakan langsung oleh warga. Peniwati, salah satu warga terdampak, mengaku selama satu bulan terakhir terpaksa menguruk bagian belakang dapur rumahnya menggunakan satu unit mobil colt dan satu truk material. Area yang diuruk memiliki panjang sekitar 7 meter dan lebar 5 meter.

Hal serupa dialami Nur Hidayah. Ia menyebut tanah di sekitar rumahnya amblas dengan panjang sekitar 6 meter dan lebar 4 meter. Sementara Sahid, warga lainnya, mengungkapkan lahan miliknya ikut terdampak dengan ukuran sekitar 12 meter kali 9 meter.

Fenomena tanah bergerak di Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kian mengkhawatirkan.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   tanah bergerak tanah blora fenomena rumah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU