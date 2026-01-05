Kecelakaan Maut di Tol Batang–Semarang, 1 Orang Tewas, 5 Luka-luka

JPNN.com

Senin, 05 Januari 2026 – 06:22 WIB
Petugas Satlantas Polres Batang sedang melakukan proses evakuasi kecelakaan di Tol Batang-Semarang, di Batang, Minggu siang (4/1/2026). ANTARA/HO-Humas Polres Batang.

jateng.jpnn.com, BATANG - Kecelakaan maut terjadi di KM 354 ruas Tol Batang–Semarang, tepatnya di wilayah Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (4/1) siang.

Insiden lalu lintas yang melibatkan tiga kendaraan ini menewaskan satu orang dan menyebabkan lima lainnya mengalami luka berat hingga ringan.

Kecelakaan tersebut melibatkan satu unit truk trailer bernomor polisi L 8524 UN bermuatan besi, sebuah mobil minibus Toyota Rocky yang ditumpangi lima orang, serta satu unit sedan Mercedes-Benz dengan satu orang pengemudi.

Kepala Kepolisian Resor Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana mengatakan hingga Minggu sore petugas kepolisian masih melakukan proses evakuasi dan pengamanan di lokasi kejadian.

“Ya, kami masih melakukan proses evakuasi dan pengamanan di lokasi. Kecelakaan ini mengakibatkan satu korban meninggal dunia,” kata AKBP Edi di Batang.

Berdasarkan keterangan awal di lokasi kejadian, kecelakaan diduga kuat dipicu oleh muatan besi dari truk trailer yang jatuh ke badan jalan tol. Besi tersebut kemudian menimpa dua kendaraan yang melaju di belakangnya.

Kapolres Batang yang didampingi Kasatlantas AKP Rka Hendra Ardiansyah menjelaskan, jatuhnya muatan besi itu mengakibatkan kerusakan parah pada bodi dua mobil yang tertimpa.

“Dua kendaraan mengalami kerusakan cukup berat karena tertimpa besi muatan trailer. Untuk kronologi lengkapnya masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

