Tanah Ambles di Blora Dipicu Hujan Lebat, Lima Rumah Warga Rusak

jateng.jpnn.com, BLORA - Fenomena tanah ambles yang terjadi di Kecamatan Banjarejo dan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dipastikan dipicu oleh kondisi tanah yang jenuh air akibat hujan berintensitas tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Pelaksana Tugas Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan Blora Hadi Susanto menjelaskan wilayah terdampak didominasi tanah aluvial yang berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Karakter tanah tersebut memang mudah jenuh air saat diguyur hujan deras.

“Tanah aluvial di sekitar DAS mudah jenuh air. Ketika hujan deras, air masuk ke rekahan tanah, menambah beban, dan akhirnya memicu amblesan atau pergerakan tanah,” kata Hadi di Blora, Minggu.

Dia menegaskan secara geologi tidak ditemukan sesar aktif di wilayah terdampak. Menurutnya, kejadian serupa kerap muncul di kecamatan yang berada di sekitar aliran sungai dan cenderung meningkat pada musim hujan dibandingkan musim kemarau.

Terkait dugaan penyebab lain seperti pengeboran air tanah, Hadi menilai dampaknya tidak signifikan. Kalaupun berpengaruh, biasanya disebabkan eksploitasi berlebihan.

“Hingga saat ini, tingkat pemanfaatan air tanah di Kabupaten Blora masih tergolong minim,” ujarnya.

Meski demikian, Hadi mengakui pemetaan detail potensi pergerakan tanah di wilayah tersebut belum tersedia. Pihaknya membuka peluang kajian lanjutan apabila Pemerintah Kabupaten Blora mengajukan permohonan resmi.

Ke depan, penanganan pergerakan tanah akan dikoordinasikan lintas sektor bersama Dinas PUPR, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, mengingat kawasan terdampak berada di wilayah DAS.