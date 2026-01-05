Wakijem, Nenek 84 Tahun Tersesat di Hutan, Selamat Meski Hipotermia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakijem, nenek berusia 84 tahun yang dilaporkan hilang di hutan Kalialang, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat, Senin (5/1).

Wakijem meninggalkan rumah tanpa pamit pada Sabtu (3/1) sekitar pukul 05.00 WIB.

Keluarga yang khawatir karena nenek itu tidak kunjung pulang kemudian melaporkan ke Kantor Basarnas Semarang pada Minggu (4/1) pukul 14.50 WIB.

“Menjelang sore kami menerima laporan adanya seorang nenek yang hilang di Desa Sukorejo dan langsung kami berangkatkan satu tim untuk melakukan operasi SAR,” kata Kepala Kantor Basarnas Semarang Budiono, Senin (5/1).

Menurut Budiono, Wakijem memang terbiasa keluar rumah tanpa pamit dan biasanya kembali sendiri. Namun, kali ini nenek tersebut sudah dua hari tidak pulang.

“Sudah lima kali dan ini kali keenam nenek Wakijem hilang. Keluarga sempat berinisiatif mencarinya, tetapi tidak membuahkan hasil,” ujarnya.

Pencarian dilakukan oleh Basarnas dan tim SAR gabungan sejak Minggu (4/1) sore.

Medan hutan Kalialang yang terjal, tidak adanya saksi, dan cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri dalam operasi SAR.